Mathieu van der Poel remporte un "bon vieux cross dans la boue"

Mathieu van der Poel a remporté les six cross qu'il a débutés cette saison, ajoutant la victoire à Loenhout à celles d'Herentals, Mol, Anvers, Gavere, et Diegem vendredi. Dans la boue de la ville frontalière, le Néerlandais pris la poudre d'escampette après 26 minutes de course, laissant la concurrence dans son sillage.

"C'était encore un bon vieux cross dans la boue à Loenhout, mais ça me plaît", a expliqué le vainqueur sur la ligne. "J'ai voulu passer à l'attaque à un moment donné et j'ai vu que j'avais immédiatement creusé un écart sur les autres. Contrairement à hier à Diegem où je voulais attaquer dans le bac à sable, je n'avais pas vraiment sélectionné une partie du parcours où je pouvais faire mal aux autres. Je pensais que le groupe avec lequel nous roulions était un peu trop important. Je voulais l'alléger un peu. Dans ces nombreuses flaques d'eau, on ne voit pas où l'on roule. Même dans la roue de quelqu'un d'autre, on ne voit pas grand-chose. C'est pourquoi j'ai voulu suivre ma propre voie. Surtout en termes de sécurité, c'était une bonne chose".

Samedi, un autre cross est au programme à Hulst, aux Pays-Bas, dans le cadre de la Coupe du monde. Outre Van der Poel, Wout van Aert et le Britannique Tom Pidcock seront également de la partie. "Je vais maintenant manger un peu et ensuite me faire masser. Je dois aussi dormir un peu, car après le cross nocturne à Diegem, je me suis couché un peu trop tard. Je suis satisfait de cette sixième victoire de la saison, mais un nouveau défi m'attend déjà demain", a conclu Van der Poel.