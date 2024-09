Mathieu van der Poel reprend la tête du général à Vansevenant, Ayuso remporte le chrono

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a repris la tête du classement général du Tour du Luxembourg (2.Pro), à l'issue du contre-la-montre de la 4e et avant-dernière étape disputée samedi à Differdange. Le Néerlandais s'est classé 5e du chrono de 15,5 kilomètres, à 19 secondes du vainqueur espagnol Juan Ayuso (UAE Team Emirates). L'Italien Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) et le Danois Mads Pedersen se sont classés 2e et 3e, à 7 et 11 secondes.