Mathieu van der Poel s'appuiera sur Van Baarle et Hoole comme équipiers avec les Pays-Bas

Mathieu van der Poel pourra compter sur Dylan van Baarle et Daan Hoole comme coéquipiers avec les Pays-Bas pour la course sur route aux Jeux Olympiques de Paris cet été. L'entraîneur national Koos Moerenhout a annoncé sa sélection mercredi. Chez les dames, Demi Vollering, Ellen van Dijk, Lorena Wiebes et Marianne Vos ont été sélectionnées.

Moerenhout n'a pas repris le sprinteur Olav Kooij. Riejanne Markus, l'actuelle championne néerlandaise du contre-la-montre, et Shirin van Anrooij manquent à l'appel du côté féminin. Hoole, Van Dijk et Vollering participeront à la fois à la course sur route et au contre-la-montre olympique.

"Tout le monde sait maintenant que je suis heureux que Mathieu ait fait le choix de ne participer qu'à la course sur route à Paris", a expliqué Moerenhout, alors que le champion du monde aurait pu également s'aligner sur le mountainbike. "Nous allons une fois de plus viser la victoire avec cette équipe. Le parcours mènera les coureurs à travers les rues de Paris, et les montées autour de Montmartre en particulier offriront des opportunités. Daan soutiendra les deux leaders et participera au contre-la-montre."