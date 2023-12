Mathieu van der Poel se défend de sa réaction agacée: "Les huées n'ont pas leur place"

"J'en ai assez de ces huées", s'est défendu le champion du monde. "C'est pourquoi j'ai réagi. Cela a déjà commencé pendant la reconnaissance, et a continué tout au long de la course. Ils ont aussi crié d'autres choses pas très gentilles. Il me semble qu'il vaut mieux rester à la maison dans ce cas. Les huées n'ont pas leur place dans le sport, pour qui que ce soit. J'en ai vraiment eu assez et c'est pourquoi j'ai réagi", a déclaré Van der Poel.

Heureusement pour lui, le Néerlandais n'a pas été disqualifié par les commissaires de l'Union cycliste internationale (UCI), mais il a cependant reçu une amende de 200 francs suisses (215,15 euros) pour son geste.