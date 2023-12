Mathieu van der Poel s'impose aussi à Hulst, malchance pour van Wout Aert et Tom Pidcock

Mathieu van der Poel a continué sur sa lancée en s'adjugeant la 11e des 14 manches de la Coupe du monde de cyclocross à Hulst, samedi aux Pays-Bas. Le Néerlandais a été le seul membre du "Big Three", réuni pour la 3e fois de la saison, à jouer les premiers rôles dans ce dernier cross de l'année 2023. Le Britannique Tom Pidcock a été retardé après avoir chuté dès le premier virage et Wout van Aert a lui chuté et déraillé dans le 2e tour.

Le champion du monde a lui fait la course en tête et s'est imposé devant son public avec 12 secondes et 20 secondes d'avance sur ses compatriotes Joris Nieuwenhuis et Lars van der Haar.

Wout van Aert a signé une belle remontée pour finir 5e et premier Belge à 43 secondes, devant Laurens Sweeck, 6e à 53 secondes.