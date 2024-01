Mathieu van der Poel s'impose à Hoogerheide, Eli Iserbyt remporte la Coupe du monde

Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a remporté la 14e et dernière manche de la Coupe du monde de cyclocross, dimanche à Hoogerheide. Le champion du monde a remporté cette course, baptisée GP Adrie Van der Poel en hommage à son père, en solitaire, après avoir attaqué dans le 9e et dernier tour. Il termine avec 5 secondes d'avance sur son compatriote Joris Nieuwenhuis.