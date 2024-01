Mathieu van der Poel a toujours de la marge: "Je vais continuer à travailler"

"Le cross des Dunes de Coxyde est toujours l'une des courses les plus difficiles de la saison à disputer en tête. En effet, dès que l'on arrive sur les bandes de sable, il n'y a plus de trace, effacée par les coureurs qui suivent. Il faut donc toujours créer ses propres traces pour se frayer un chemin. J'ai très bien roulé dans le sable à deux reprises lors du premier tour, puis j'ai creusé l'écart avec les autres. J'ai gardé ce rythme et cela s'est avéré être une bonne décision. Pim Ronhaar a mis la pression pendant un certain temps et j'ai dû continuer à pousser", a déclaré le vainqueur du jour.

À l'approche du championnat du monde au début de mois de février (le 4 février à Tabor en République tchèque), il est à se demander si 'MVDP' peut encore progresser, tant il est dominant. "C'est difficile à dire", a-t-il commenté. "Je me suis très bien entraîné avant le début de cette saison de cross, mais oui, je pense qu'il y a encore de la marge pour faire mieux. Après Zonhoven dimanche prochain, je me rendrai en Espagne pour continuer à travailler en vue des championnats du monde. Je me prépare à cela, mais aussi à ce qui va suivre sur la route".