Mathieu van der Poel: "Très heureux d'inscrire l'E3 à mon palmarès"

Dixième samedi dernier de Milan-Sanremo à l'issue de sa première course sur route de l'année, remportée par son coéquipier Jasper Philipsen, Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a dominé vendredi la E3 Classic de la tête et des épaules. Auteur de plusieurs relances dans la finale, il a placé son offensive décisive dans la montée pavée du Paterberg, à 43 kilomètres de l'arrivée. Personne n'a été en mesure de le rejoindre.

"Cette course n'était pas encore sur mon palmarès et ma victoire à Harelbeke me fait beaucoup de bien", a expliqué van der Poel. "Je suis aussi très satisfait de la manière avec laquelle j'ai gagné. Je peux dire que l'équipe a été très forte et qu'elle a livré une très grosse prestation pour me pousser à l'avant de la course au moment voulu. J'ai pris les devants dans le Patersberg, à plus de quarante kilomètres de l'arrivée. J'ai certes entendu à l'oreillette qu'il y avait une chute dans le groupe, mais j'ai continué à me concentrer sur mon tempo. À un moment donné j'ai pensé que Wout (van Aert) allait revenir. J'ai maintenu mon wattage et je suis parvenu à rester devant. La finale a été pluvieuse, mais j'ai pu supporter le froid. Je ne m'attendais pas à un pareil résultat à Harelbeke. Mais je suis en grande forme, j'ai beaucoup travaillé pour cela."

Le champion du monde néerlandais s'est positionné en grand favori des prochains grands rendez-vous flandriens, Gand-Wevelgem et le Tour des Flandres. "Toutes les courses doivent toujours être disputées pour tirer des conclusions. Le but est de bien récupérer pour dimanche à Gand—Wevelgem." Van der Poel aura à ses côtés, entre autres, Jasper Philipsen, récent vainqueur de la Classic Bruges-La Panne et de Milan-Sanremo.