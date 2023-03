Mathieu van der Poel vise un troisième succès: "Devenir co-recordman serait beau"

Vainqueur sortant Mathieu van der Poel pourrait remporter le Tour des Flandres pour la troisième fois en quatre ans dimanche. Le Néerlandais de 28 ans deviendrait ainsi membre d'un club sélect qui ne compte aujourd'hui que six coureurs: Achiel Buysse, Fiorenzo Magni, Eric Leman, Johan Museeuw, Tom Boonen et Fabian Cancellara.

Van der Poel, Wout van Aert et le Slovène Tadej Pogacar, sont considérés comme les trois grands favoris dimanche. Le trio a dominé l'E3 Harelbeke la semaine dernière, et van Aert s'était imposé au sprint devant son rival néerlandais, et on s'attend à ce que les trois hommes marquent la course dimanche.

"Avant la course, je ne vais certainement pas me fixer sur une bagarre à trois. La course est imprévisible. Il peut y avoir de bons coureurs qui anticipent. Et il peut y avoir des coureurs qui émergent, qui ont travaillé différemment, plus spécifiquement en vue du Ronde et qui seront également capables de résister dans les passages cruciaux. Il est trop facile de dire que nous allons tous les trois dominer", estime Van der Poel.

Avec sa victoire dans Milan-Sanremo, le Néerlandais a déjà un monument en poche cette année. De quoi se rassurer. "De toute façon ! Quand on a gagné un monument, la course est toujours un peu plus facile après", confirme-t-il. "Milan-Sanremo était l'un de mes grands objectifs. C'est bien de l'avoir à mon palmarès maintenant. Mais cela ne veut pas dire que je prendrai le départ avec moins d'ambition".