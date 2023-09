Matteo Moschetti: "Une belle victoire de justesse devant Pedersen"

"Je gagne à Isbergues pour quelques millimètres sur Pedersen, je suis très content de pouvoir lever les bras", a expliqué Moschetti. "C'est finalement la première place qui compte. Je n'avais plus gagné depuis le début de saison mais je savais que la victoire était proche, après ma 5e place à Koolschamp et ma 3e à Fourmies. La finale de la course a été très rapide. Nous avons repris les cinq échappés à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Mes coéquipiers m'ont bien placé, j'étais dans la roue de Démare avant de lancer mon sprint. Avec Pedersen, nous venions un peu de l'arrière et donc avec un peu plus de vitesse que Démare, ce qui nous a permis de le devancer", a analysé l'Italien.