Mattias Skjelmose s'excuse d'avoir répandu des rumeurs sur le départ de Wout van Aert

"Nous en avions parlé durant la réunion d'équipe. J'ai ensuite dit dans une interview à la télévision danoise que Jumbo-Visma donnerait tout pour van Aert comme il rentrerait à la maison. C'était stupide de ma part et je présente mes excuses", a déclaré le coureur danois.

Le vainqueur du dernier Tour de Suisse comprend également que van Aert et Jumbo-Visma aient pu être irrités par ces déclarations. "Wout m'a envoyé un message et je lui ai répondu. J'espère que je pourrai encore lui présenter mes excuses dans le peloton et ensuite l'affaire sera close pour moi", a conclu Skjelmose.