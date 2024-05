Maxim Van Gils: "C'est vraiment fou, tout se passe à la perfection cette saison"

"C'est un rêve d'avoir fini au sprint avec une victoire", a confié Maxim Van Gils au micro des organisateurs. "Pourtant mes sensations n'étaient pas super bonnes. Mais mon équipe a fait un fantastique boulot pour durcir la course et arriver au sprint. Cela m'a donné confiance. Je devais juste survivre à la dernière montée de Mammolshain. Puis je suis resté dans les roues pour récupérer. Je me suis concentré sur mon sprint et quelques mètres avant l'arrivée j'ai vu le trou, je me suis faufilé et j'ai fini fort."

C'est la 2e victoire de l'année pour Van Gils, qui réussit un très solide début de saison après une victoire dans le contre-la-montre du Tour d'Andalousie. Troisième des Strade Bianche et de la Flèche Wallonne, 4e de Liège-Bastogne-Liège, 7e à Milan-San Remo, l'homme enchaîne les performances sur des profils différents.