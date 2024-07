Maxim Van Gils à l'amende après avoir provoqué la chute dans la 13e étape

Maxim Van Gils (Lotto Dstny) a été jugé responsable de la chute qui s'est produite vendredi à l'arrivée de la 13e étape du Tour de France entre Agen et Pau.

Le jury des commissaires du Tour de France lui a infligé une amende de 1.500 francs suisses (1.534 euros). Outre l'amende, Van Gils, 24 ans, s'est vu retirer 60 points UCI pour "comportement inapproprié (coup d'épaule mettant autrui en danger), mentionne le communiqué des commissaires. Douzième de l'étape, Maxim Van Gils n'a en revanche pas été déclassé.

Van Gils, dans l'espoir de pouvoir passer, a donné un coup de coude à Amaury Capiot (Arkéa-B&B Hotels), qui s'était relevé dans le sprint et effectué un petit écart sur la gauche, fermant le passage à Van Gils. Capiot a chuté et entraîné les culbutes de Cees Bol (Astana) et Mattéo Vercher (TotalEnergies).