Maxim Van Gils remporte l'unique étape du Tour d'Andalousie

L'organisation du Tour d'Andalousie est perturbée par un manque d'effectif de policiers mobilisés par des manifestations d'agriculteurs dans la région. Après avoir annulé les deux premières étapes mercredi et jeudi, les organisateurs avaient été contraints de revoir le parcours des troisième et quatrième étapes, seul le parcours de la dernière étape dimanche avait été maintenue. Vendredi, l'organisation a finalement été contrainte d'annuler les étapes de samedi et dimanche.

La 70e édition de cette 'Ruta del Sol' s'est donc jouée sur un chrono de 5 km dans les rues d'Alcaudete. Van Gils a bouclé le parcours en 8:17, devançant l'Espagnol Juan Ayuso (UAE Emirates) l'Italien Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) de 10 secondes. Avec Sylvain Moniquet (Lotto Dstny) et Tim Wellens (UAE Emirates), respectivement 5e et 6e à 14 secondes, trois coureurs belges se placent dans le top 10.