Maxim Van Gils se sent prêt à commencer le Tour

"Quand je regarde le parcours, j'ai déjà quelque chose sur les deux premières étapes qui devrait très bien me convenir. Je le vois un peu comme les circuits que nous faisons en Ardenne. Il n'y a pas de trop longues ascensions et la pente n'est pas très forte en Italie. Je nous vois arriver en petits groupes. Le Tour est l'événement le plus important de la saison, dans lequel tout le monde veut briller. Je pense avoir signé un bon Tour de Suisse, mais je n'ai pas participé au championnat de Belgique. Je me sens bien à l'entraînement et je peux faire tout ce que je peux. Je suis prêt pour ce Tour", a assuré Van Gils mercredi lors d'une conférence de presse en ligne.

Est-il animé par un esprit de revanche après sa deuxième place l'année dernière? "Il n'est pas donné à tout le monde de gagner une étape du Tour. Les étapes 17 et 18 me semblent également intéressantes, mais il faudra voir comment seront les jambes à ce moment-là. De plus, nous approchons déjà de la fin du Tour. Nous partons avec sept Belges et Jarrad Drizners. Il est le seul étranger, mais ce n'est pas un problème. Nous sommes très heureux qu'il soit là. Notre objectif est de remporter la victoire par équipes. Cette mission commence samedi", a conclu Van Gils.