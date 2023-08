Maxime Hordies conserve son titre: "C'est la fin de saison rêvée pour moi"

Après sa médaille d'argent lors du contre-la-montre mercredi, Maxime Hordies a décroché l'or vendredi dans la course sur route de la catégorie H1 aux championnats du monde de paracyclisme en Écosse. Le Brabançon l'a emporté en solitaire après 46,8 km à Dumfries and Galloway, en 1h21:17.

"Je suis souvent resté dans la roue de l'Italien et du Sud-Africain qui ont gardé un bon tempo tout au long de la course. Dans le dernier virage, j'ai accéléré à 400m de la ligne d'arrivée", a déclaré Maxime Hordies dans un communiqué du Comité paralympique belge.

"C'est une fin de saison rêvée pour moi. Le fait que je puisse conserver mon titre est le fruit d'un travail acharné, mais je dois aussi remercier le super staff à mes côtés", a ajouté Hordies, qui avait déjà été couronné champion du monde sur route l'an dernier à Baie-Comeau (Québec), au Canada.

Hordies a maintenant le regard tourné vers les Jeux de Paris. "Je suis passé très proche de la victoire dans le contre-la-montre (7 secondes, ndlr). Aux Jeux, la course en ligne est difficile car notre catégorie est intégrée aux H2. Malgré tout, j'ai montré ici que j'avais travaillé dur pour être au meilleur niveau et que mon matériel et l'équipe autour de moi sont prêts pour les Jeux".

Avec cette victoire, Il offre la première médaille d'or à la délégation belge aux championnats du monde de paracyclisme. Il s'agit de la sixième médaille belge au total, après l'argent de Hordies mercredi, les deux médailles d'argent de Tim Celen (course en ligne de la catégorie T2 et contre-la-montre), le bronze d'Ewoud Vromant (C2) au contre-la-montre et celui de Niels Verschaeren (C5) au kilomètre.