Maxime Hordies en bronze sur le contre-la-montre en classe H1

Maxime Hordies a déjà remporté trois titres mondiaux sur la course en ligne (2019, 2022 et 2023). En contre-la-montre, il a fini 2e lors de ces trois mêmes éditions.

Plus tôt dans la journée, Ewoud Vromant a remporté le titre mondial en classe C2, son second sacre sur le chrono des Mondiaux après 2022. Il a décroché la 4e médaille belge de ces Mondiaux (la 3e en para cyclisme) après l'or de Remco Evenepoel chez les élites messieurs, ainsi que l'argent et le bronze conquis par Jasper Schoofs et Matisse Van Kerckhove chez les juniors masculins.