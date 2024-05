Maxime Hordies, Jonas Van de Steene et Tim Celen gagnent le chrono à Ostende

Maxime Hordies (classe MH1) et Jonas Van de Steene (MH4) en handbike et Tim Celen en tricycle ont remporté le contre-la-montre lors de la deuxième manche de la Coupe du monde de para cyclisme sur route, à Ostende, jeudi. Ils disputeront la course en ligne samedi.

Jean-François Deberg a fini 23e et Christophe Van Looy 48e en MH3, où Marvin Odent a abandonné après un problème mécanique. Laurence VandeVyver s'est classée 13e en WH3.

Vendredi, place à Lennert Vanlathem et Cyril Berthaut (MC1), Ewoud Vromant et Thibaut Thomanne (MC2), Jarno Thierens, Nicolas Baltus et Louis Clincke (MC4), Niels Verschaeren et Ken De Feyter (MC5), Yoica De Kock (WC4) et aux tandems Milan Thomas/Lieven Desomviele et Sander Alaerts/Simon Decraene. Leur épreuve en ligne se tiendra dimanche.