Maxime Van Gils s'est déjà remis de la Flèche Wallonne et est prêt à affronter La Redoute

Sur les routes de la Flèche Wallonne, beaucoup de coureurs ont jeté l'éponge. "Nous avons continué à rouler. Nous avions un peu plus chaud. Bon, j'avais froid, très froid. Mais ça allait quand même. Ce n'était pas comme si je mourais de froid. Après une douche chaude, je suis aussi allé au sauna et au jacuzzi le soir pour me réchauffer un peu. Lors de la reconnaissance du parcours liégeois, j'avais déjà retrouvé de bonnes jambes".

Le choix des vêtements s'est avéré crucial. "L'équipe avait pressenti qu'il allait pleuvoir. C'est pourquoi nous avions déjà envoyé un coéquipier chercher les vestes imperméables pendant la course. Dès que nous avons vu les nuages, avant même qu'il ne commence à pleuvoir, nous avons mis nos vestes. Ainsi, nous sommes restés au sec pendant une heure de plus. C'était un gros avantage par rapport aux autres. En plus, je viens de Belgique, je suis habitué au froid et à la pluie."