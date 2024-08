McNulty remporte le contre-la-montre inaugural et s'empare du maillot rouge, Van Aert 3e

L'Américain Brandon McNulty (UAE Emirates) a remporté le contre-la-montre de l'étape inaugural du 79e Tour d'Espagne qui débutait samedi avec un parcours de 12 km entre Lisbonne et Oeiras. Le Tchèque Mathias Vacek (Lidl-Trek) et Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) prennent respectivement les 2e et 3e places du chrono.

Au classement général, McNulty s'empare donc du maillot rouge et voit Vacek et Van Aert se retrouver 2e et 3e, avec respectivement deux et trois secondes de retard. Victor Campenaerts (Lotto Dsnty) est le deuxième belge au général avec une 27e place à 32 secondes du leader.

McNulty remporte la 14e victoire de sa carrière et la 7e de sa saison après, entre autres, le contre-la-montre des championnats nationaux ainsi que le chrono de la 3e étape du Tour de Romandie et celui de la 2e étape de l'UAE Tour.