Médaillé à Paris, le pistard australien Richardson opte pour la nationalité britannique

Âgé de 25 ans, Richardson est né en Angleterre, mais a déménagé à l'âge de 9 ans avec ses parents en Australie. Il annonce ce lundi son retour sur ses terres d'origine. "J'ai décidé, en âme et conscience, de me rendre à l'autre bout de la planète afin d'y écrire le prochain chapitre de ma carrière cycliste", explique le sportif. "Cela n'a pas été une décision facile, mais elle a été mûrement réfléchie. M'engager au sein de l'équipe britannique m'offre les meilleures perspectives pour l'avenir. J'ai beaucoup de respect pour l'Australie et son équipe cycliste. Le pays et l'équipe ont fait ce que je suis devenu aujourd'hui. Je serai éternellement reconnaissant aux entraîneurs et au staff australiens. Mais il ne s'agit pas tant d'abandonner une équipe que d'embrasser un nouveau défi. J'ai un rêve et je souhaite l'accomplir avec le pays où je suis né."

Matthew Richardson a récolté cinq médailles en championnats du monde: l'or en vitesse par équipes en 2022, l'argent la même année en vitesse et au keirin et en vitesse par équipe en 2023, et enfin le bronze en vitesse par équipe en 2020. Les Britanniques, eux, ont remporté la médaille d'argent en vitesse par équipe à Paris, tout comme l'an dernier aux championnats d'Europe. Ils ont à chaque fois été devancés par les Néerlandais.