Médailles d'argent et de bronze pour Schoofs et Van Kerckhove sur le chrono juniors

Jasper Schoofs et Matisse van Kerckhove (18 ans chacun) ont décroché des médailles d'argent et de bronze à l'occasion du contre-la-montre juniors des championnats du monde de cyclisme, lundi à Zürich en Suisse. Couvrant les 24,9 kilomètres d'un parcours totalement plat à près de 53 km/h, ils se sont inclinés derrière le Français Paul Seixas, vainqueur en 28:08.43.

Passés avec les 2e et 3e temps au premier intermédiaire, un peu avant d'avoir parcouru 10 kilomètres, Van Kerckhove et Schoofs se sont emparés des deux meilleurs temps à la deuxième porte, après 15,5 kilomètres sur les routes zurichoises. Seixas était alors 4e, avec 9 secondes de retard sur Matisse van Kerckhove.

Dans la dernière partie, un secteur d'une dizaine de kilomètres, le Français de 17 ans a écrasé la concurrence et creusé pas moins de 16 secondes sur Van Kerckhove, et plus de 12 sur Schoofs. Il s'est finalement imposé après avoir maintenu une moyenne de 53,091 km/h, coupant la ligne avec 6.31 secondes d'avance sur Jasper Schoofs, et 7.13 sur Matisse Van Kerckhove, qui a également été dépassé par son compatriote.