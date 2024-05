Meeus "savait que cette première victoire allait venir", Van Aert "content" d'être 4e

"Dans le final, il y avait un vent de face et je savais qu'il y aurait de l'espace à droite. Je suis resté calme et j'ai réussi à m'imposer. Cela fait un petit temps que je n'ai pas gagné, mais je n'avais pas encore beaucoup couru cette saison. Cela ne m'a pas perturbé. Je savais que cette victoire allait venir."

"C'est toujours chouette de gagner", a-t-il commenté après sa victoire. "C'était encore une fois un final chaotique. Comme je l'attendais, l'équipe Uno-X (d'Alexander Kristoff, ndlr) a pris les choses en main. J'ai dû un peu lutter pour me faire une bonne place dans le dernier kilomètre, mais j'ai réussi à trouver l'espace. J'ai pu en émerger au bon moment et j'ai lancé mon sprint avec le bon timing. C'est une belle victoire."

Wout van Aert a quant à lui terminé 4e du sprint. "C'est agréable de courir à nouveau", a-t-il confié à VTM. "C'était une étape facile. Cela valait donc la peine d'essayer. Je peux être content de finir 4e. Je pense que j'étais là où je devais être. L'équipe m'a bien emmené, mais il n'y avait plus assez dans les jambes. Un sprint à haute vitesse me convient moins. Je n'ai pas encore vraiment eu peur dans le peloton et c'est important."