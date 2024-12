Mercato cycliste: Tom Pidcock quitte Ineos Grenadiers et rejoint Q36.5

"Ce n'est pas seulement un changement de maillot, c'est le début de quelque chose de spécial. La chance de travailler avec une équipe qui grandit, avec des partenaires et des marques incroyables, est quelque chose qui me motive. J'ai hâte de voir ce que nous allons réaliser ensemble", a déclaré Pidcock dans le communiqué publié par sa nouvelle équipe.

Tom Pidcock, 25 ans, quitte ainsi INEOS Grenadiers à la fin de cette saison, avec qui il roulait depuis 2021. Pidcock a notamment remporté l'étape du Tour de France à l'Alpe d'Huez en 2022, les Strade Bianche en 2023 et l'Amstel Gold Race cette année. Il était en principe encore sous contrat jusqu'en 2027 avec INEOS. Il compte cinq victoires sur la route. Le Britannique a fini 16e du Tour de France 2022 et 13e l'année suivante. Cette année, il a abandonné après la 13e étape.

Le Britannique rejoindra Q36.5 en janvier à l'occasion du camp d'entraînement de pré-saison à Calpe en Espagne : "Je suis conscient du défi que nous devons relever pour réaliser nos objectifs, mais c'est une aventure et je suis impatient d'y participer". "Tom est une véritable incarnation de la passion et de l'esprit de compétition, des qualités qui résonnent profondément avec les valeurs de notre équipe. Son talent extraordinaire, tant sur le vélo qu'en dehors, et sa capacité à gagner des courses de niveau WorldTour font de lui un ajout à notre équipe qui changera la donne. Nous sommes impatients d'écrire ce nouveau chapitre ensemble", a expliqué Doug Ryder, directeur de l'équipe suisse.

Tom Pidcock est aussi actif dans d'autres disciplines. Il est, en effet et entre autres, double champion olympique en titre du mountainbike cross-country et a remporté le titre mondial en cyclocross en 2022.