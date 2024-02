Merlier après sa 2e victoire: "Je savais que je pouvais gérer un sprint aussi long"

Après sa victoire dans la troisième étape, Tim Merlier a récidivé vendredi en s'adjugeant aussi la quatrième étape de l'AlUla Tour, une course cycliste par étapes de niveau 2.1 en Arabie saoudite. Ce succès lui permet de s'emparer de la tête du général, mais dans l'interview flash d'après course, l'ancien champion de Belgique ne semble pas se donner de chance pour la victoire finale.

Merlier s'est imposé de justesse à Maraya devant Bryan Coquard au terme d'un long sprint. "C'était un effort intense à la fin", a résumé le coureur de Soudal Quick-Step. "J'étais déjà dans le vent à 400 mètres de l'arrivée. J'ai alors décidé d'y aller. Si tu n'essaies pas, tu ne peux pas gagner. Je savais que j'avais un tel effort dans les jambes. Et si j'étais resté dans le vent, il n'aurait plus été possible de gagner. Je suis heureux que c'était suffisant pour la victoire. Bryan pensait qu'il avait gagné, mais je n'en étais pas sûr. Je suis heureux que c'était finalement moi."

Avec ce succès, Merlier a pris la tête du général à la veille de l'arrivée finale, mais l'étape reine figure au programme samedi, avec une difficile ascension de près de trois kilomètres avant l'arrivée. "Le maillot de leader est beau, mais je me suis concentré sur l'étape, pas sur le classement." Samedi, Merlier travaillera pour son jeune équipier William Jr. Lecerf. "J'ai une grande confiance en lui. J'espère qu'il pourra montrer ses jambes demain."