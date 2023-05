Michael Matthews, vainqueur de la 3e étape: "Bien mieux que ce que j'aurais pu rêver"

"Je suis sans voix. Après ce que j'ai vécu ces derniers mois, j'ai dû me battre pour revenir et aller chercher cette victoire pour l'équipe qui a roulé pour moi toute la journée. On est pleinement récompensé. Je ne réalise pas pour le moment, mais après toutes les difficultés rencontrées, gagner déjà sur la 3e étape, c'est bien mieux que je ne pouvais rêver", a commenté Michael Matthews au micro des organisateurs, signant sa première victoire de la saison, sa 3e dans un Tour d'Italie et la 40e de sa carrière, devançant au sprint lundi le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo).

"J'avais entendu que Pedersen avait été lâché dans la montée, alors j'espérais qu'il aurait un peu de mal pour le sprint. C'est pour ça que j'ai lancé le sprint avant lui. Je suis venu sur le Giro pour prendre du plaisir et profiter de mon métier, et après le travail de toute l'équipe, cette victoire, elle est vraiment pour les gars."