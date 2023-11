Michael Vanthourenhout défend son titre européen dimanche à Pont-Château

Sur un parcours sinueux, au fil de quatre côtes et plusieurs volées d'escalier, Michael Vanthourenhout, vainqueur à la Citadelle de Namur l'an dernier, emmènera une délégation belge favorite avec dans ses rangs aussi Eli Iserbyt, ancien lauréat (2020) et surtout Thibau Nys, vice-champion d'Europe espoirs à Namur derrière Emiel Verstrynge. Laurens Sweeck, en bronze à la Citadelle, complète la sélection avec Gerben Kuypers, Witse Meeusen, Niels Vandeputte et Joran Wyseure.

Vanthourenhout, 29 ans, n'a pas débuté sa saison sur les chapeaux de roue. "Je ne me considère pas comme favori dimanche, même si je me sens bien et que le parcours me convient", a-t-il lâché en prélude. "Comme à chaque course, la forme du moment va jouer un grand rôle. Si je dois citer des favoris, je dirais Thibau Nys, Eli Iserbyt et Lars van der Haar. Ils sont un cran au-dessus."