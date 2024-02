Michael Vanthourenhout heureux du bronze: "Le maximum possible aujourd'hui"

Michael Vanthourenhout est monté sur la troisième marche du podium des Mondiaux de cyclocross, dimanche, à Tabor en République tchèque, aux côtés des Néerlandais Mathieu van der Poel, dominateur de la course, et Joris Nieuwenhuis.

"C'est toujours beau d'être sur le podium", a commenté le champion d'Europe au micro de Sporza. "J'ai lutté contre moi-même pendant une heure et c'était le maximum possible. Je suis très heureux."

Vanthourenhout a dû effectuer une course-poursuite après un départ manqué. "Je m'étais dit que je me placerais derrière des hommes rapides et j'ai choisi Lars van der Haar. Mais Lars a déchaussé. Après cela, j'ai essayé de ne pas me précipiter. Après le premier passage au poste matériel, j'ai commencé ma course-poursuite. J'ai pu rapidement rejoindre le groupe avec Pim Ronhaar pour la troisième place. Après, j'ai eu besoin de temps, mais je sentais que j'étais meilleur que Pim."