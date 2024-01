Michael Vanthourenhout remporte le cross de Gullegem en l'absence du 'Big Three'

Sur un parcours boueux et modifié à cause de la pluie tombée ces derniers jours, Vanthourenhout a profité de l'absence du 'Big Three' (Wout van Aert, Mathieu van der Poel et Tom Pidcock) pour signer sa 2e victoire de la saison après son titre aux championnats d'Europe.

Le coureur de Pauwels Sauces-Bingoal a devancé le Britannique Cameron Mason et Joran Wyseure qui a remporté le sprint pour la troisième place devant Thibau Nys.