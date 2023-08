Michele Gazzoli s'adjuge l'étape et Noah Hobbs chipe le maillot de leader à Dainese

L'Italien Michele Gazzoli (Astana-Qazaqstan) a remporté la 2e étape de l'Arctic Race of Norway (2.Pro), courue sur 153,4 kilomètres entre Alta et Hammerfest vendredi en Norvège. Il a terminé devant son coéquipier et compatriote Christian Scaroni, tandis que l'Espagnol Jonathan Lastra (Cofidis) a complété le podium de l'étape. Le Britannique Noah Hobbs a grimpé à la première place du classement général.

Coureur de l'équipe continentale de Groupama-FDJ, Hobbs (19 ans) a désormais une seconde d'avance sur l'Italien Alberto Dainese (dsn-firmenich), vainqueur de la 1re étape, et sur le lauréat du jour Gazzoli. Avec sa 5e place de l'étape, Milan Fretin (Flanders-Baloise) est 14e au général, juste devant Dylan Teuns (Israel-Premier Tech).

Le leader du classement général, Dainese, n'a pas tenu la distance, et Gazzoli s'est détaché pour remporter la première victoire de sa carrière avec plusieurs longueurs d'avance. Il est tombé sous le coup de l'émotion, et ce neuf jours seulement après son retour d'une suspension d'un an pour violation du règlement antidopage.

Milan Fretin a terminé 5e, son coéquipier Elias Maris 7e et Dylan Teuns 9e de l'étape.

Après deux étapes aux profils peu accidentés, les coureurs affronteront quatre ascensions catégorisées samedi lors de la 3e étape de l'Arctic Race, entre Hammerfest et Havoysund sur 167 kilomètres. Un mur de 2,1 kilomètres à 10,2% sera le théâtre de l'arrivée. La course prendra fin dimanche au Cap Nord, le point le plus septentrional d'Europe.