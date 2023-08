Mikel Landa, "l'homme qu'il fallait" à Soudal Quick-Step

"Je suis très heureux de rejoindre Soudal Quick-Step" a notamment déclaré le coureur de 33 ans. "De l'extérieur, j'ai toujours été impressionné par la façon dont ses coureurs sont solidaires dans toutes les situations et dont ils soutiennent leur leader. Jusqu'à présent, j'ai travaillé pour des équipes italiennes, espagnoles et britanniques, et j'ai maintenant hâte de découvrir la culture belge".

Le coureur basque, qui a déjà terminé 19 grands tours dans sa longue carrière, arrive avec l'objectif explicite de soutenir Remco Evenepoel lorsque la route s'élève : "Je suis heureux et motivé par ce nouveau défi et par le fait de soutenir Remco dans ses objectifs. J'arrive ici avec beaucoup d'expérience, en particulier dans les Grands Tours, où j'ai lutté pour le podium ou aidé d'autres coureurs à gagner plusieurs fois par le passé. Je me suis toujours senti à l'aise pour soutenir les jeunes coureurs et je sais que je serai à ma place ici".