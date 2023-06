Mikkel Bjerg ému et "tellement soulagé" après sa première victoire chez les professionnels

"Je suis tellement soulagé d'enfin avoir obtenu cette première victoire. J'ai eu tellement d'opportunités de le faire, et je n'ai jamais satisfait mes propres attentes", a expliqué Mikkel Bjerg, qui a remporté à trois reprises le championnat du monde espoirs de l'exercice chronométré. "Ce matin-même, j'ai douté. Je pensais que la course était trop dure pour moi, mais mon directeur sportif m'a dit d'y aller à fond, que je n'avais rien à perdre. Je suis tellement content", a-t-il savouré.

Le coureur danois a organisé sa course de manière segmentée, coupant 8e puis 2e les deux passages intermédiaires sur le parcours. "Dans la première montée, je voulais aller fort mais pas au-delà de ma limite parce qu'il y avait de grosses montées à venir", a analysé Bjerg. "Je suis resté dans mes limites, et j'ai descendu le mieux possible sans prendre trop de risques. J'étais à hauteur de Cavagna (qui a fini 3e à 27 secondes, ndlr) dans les 5 derniers kilomètres et j'ai tout donné jusqu'à l'arrivée", a-t-il conclu.