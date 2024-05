Milan Fretin: "Je me réjouis de cette première victoire"

Milan Fretin (Cofidis) a écrit la première ligne de son palmarès mardi au Touquet, où il s'est adjugé la 1re étape des Quatre Jours de Dunkerque (2.Pro). Le Limbourgeois l'a emporté au sprint devant le Français Paul Hennequin (Nice Métropole Côte d'Azur) et l'Irlandais Sam Bennett (Decathlon-AG2R La Mondiale), s'emparant par la même occasion du maillot rose de leader.

"Nous avons roulé toute la journée sous la pluie et sur des routes mouillées. Mes coéquipiers ont tout fait pour me positionner à l'avant et ensuite, il s'agissait de conserver cette place. Ce n'était pas facile avec les autres équipes qui revenaient. Je ne peux que remercier mes coéquipiers, j'ai pu achever leur travail", déclare Milan Fretin.

Le coureur belge de 23 ans monte sur la plus haute marche du podium pour la première fois après plusieurs places d'honneur cette saison, comme deux tops 5 au Tour des Émirats arabes unis ou sa 5e place au Circuit de Wallonie la semaine passée.