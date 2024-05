Milan Fretin passe près de la victoire: "Tout juste pas aujourd'hui"

Après une victoire et le maillot rose lors de la première étape, une seizième place lors de la deuxième étape de mercredi à Abbeville, Milan Fretin n'a été devancé que par Sam Bennett jeudi lors de la troisième étape des Quatre Jours de Dunkerque qui reliait Saint-Laurent-Blangy à Bouchain. Au classement général, Bennett, maillot rose et leader, devance le coureur de 23 ans de Cofidis de huit secondes.

"Tout près. Dommage. Aujourd'hui, mon sprint s'est mieux déroulé qu'hier dans les rues d'Abbeville, lors duquel j'ai perdu la roue de mon coéquipier. En plus de cela, j'ai eu une rupture de chaîne dans le dernier kilomètre. J'ai perdu mon élan pour le sprint et je n'ai terminé que 16e. Aujourd'hui, tout s'est passé comme prévu. Une fois de plus, Piet Allegaert a été brillant et m'a pris sous son aile. J'ai réussi à bien naviguer, mais je suis tombé sur un Sam Bennett un peu trop fort", a déclaré Milan Fretin.

Le coureur belge est encore porteur du maillot blanc. Dans ce classement, il devance de dix secondes le trio composé de Paul Penhoet, Paul Hennequin et Fabio Christen. "Nous sommes venus avec l'équipe sur ces Quatre Jours de Dunkerque avec l'objectif de remporter une victoire d'étape. C'est déjà fait. Bien sûr, on veut obtenir le meilleur classement final possible. Demain, il y a cette étape pavée. Apparemment, la météo sera mauvaise. Il faudra faire attention. Après tout, je ne veux pas hypothéquer une victoire d'étape le dernier jour. Normalement, ces Quatre Jours de Dunkerque se finissent généralement par un sprint massif. Cela me convient."