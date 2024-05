Milan Fretin a perdu le maillot de leader : "A 400 m de la ligne, j'étais à la limite"

Milan Fretin n'aura gardé le maillot rose de leader des Quatre Jours de Dunkerque qu'une seule journée. Emmené par Piet Allegaert dans le dernier kilomètre de la deuxième étape, le sprinteur Cofidis a subitement perdu son lièvre à cause de plusieurs vagues dans le peloton. Fretin a ensuite tenté de se glisser dans la roue de Sam Bennett, mais n'y est pas parvenu. Il reste cependant le meilleur jeune au classement général et endossera le maillot blanc jeudi.

"Cela a de nouveau été particulièrement mouvementé. Dans le dernier kilomètre, ma chaîne a sauté alors que j'étais en train de remonter vers la tête. Heureusement, j'ai rapidement remis la chaîne en place, mais j'ai ensuite dû retrouver mon chemin. J'ai également perdu la roue de Piet, qui me précédait. Je me suis retrouvé dans le vent beaucoup trop tôt. A 400 mètres de la ligne, j'étais à la limite et je n'ai plus vraiment pu sprinter", a reconnu Fretin.

Le Belge est désormais deuxième, à quatre secondes du nouveau leader Bennett. "Si je gagne à nouveau jeudi, je pourrai peut-être reprendre ce maillot rose. Les chances que cela se termine à nouveau par un sprint sont très élevées. Mais je ne peux certainement pas me plaindre. Notre objectif avec l'équipe était de viser une victoire d'étape. Cela s'est produit dès le premier jour. Si j'avais eu un peu plus de chance, j'aurais encore sprinté pour la victoire, mais la malchance et les conditions chaotiques en ont décidé autrement."