Milan Menten, 2e: "J'ai une autre vision de la course depuis le GP Samyn"

"Nous avons voulu durcir la course dans le dernier tour mais l'équipe DSM de Welsford avait compris notre stratégie et elle a intelligemment bloqué le passage dans la dernière côte, là où nous voulions prendre les devants. Ils ont été plus malins que nous, je pense. Je pensais que les vrais sprinters comme Welsford seraient lâchés dans le final mais le parcours n'avait pas été assez dur. Il y a eu une chute avant le dernier rond-point, j'ai été bloqué et je me suis retrouvé vers la 25e place. J'ai alors dit à mes co-équipiers Campenaerts et Frison de tout donner dans la dernière ligne droite en léger faux plat. J'ai remonté tout le monde, j'ai lancé aux 300 mètres, je me suis même senti premier mais Welsford a réussi à me remonter sur la droite. C'est un vrai sprinter de la piste et ce n'est pas grave de perdre contre lui".

La semaine de Milan Menten est réussie avec une victoire au GP Samyn et une deuxième place au GP Criquielion. "Ce fut une bonne semaine, les points UCI sont très importants pour mon équipe. Je vais me concentrer sur mes prochaines courses, le Tour de Drenthe, la Nokere Koerse. Je veux ensuite arriver en forme au Tour de Catalogne".