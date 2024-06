Milan Menten abandonne après sa chute mais ne souffre d'aucune blessure grave

La cinquième étape a été marquée par plusieurs chutes causées par les routes humides et glissantes. Menten n'a pas été victime de la chute massive survenue à plus de 20 kilomètres de l'arrivée qui a entraîné la neutralisation totale de la course, mais bien lors d'une première chute survenue plus tôt dans la course.

Le Limbourgeois, âgé de 27 ans, était le sprinteur attitré de Lotto Dstny sur cette course à étapes.