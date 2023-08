Milan Menten heureux après sa 4e place: "Le podium était à portée de main"

Menten a été freiné par une chute devant lui dans le dernier virage. "Ce virage était beaucoup plus serré que tout le monde pensait", a-t-il déclaré. "Je pense que Marijn van den Berg est rentré en premier dans le virage, mais il est tombé. J'étais à l'extérieur et il est tombé vers l'extérieur, donc je me suis retrouvé complètement à l'arrêt. Normalement, je sortais troisième du virage mais à cause de l'incident, j'étais 8e ou 9e. J'ai dû donc relancer par un gros effort."

Menten a quand même réussi, au bout d'un sprint solide, à se hisser à la quatrième place. "Je pense que j'ai dépassé 3-4 gars dans les 150 derniers mètres. J'ai réalisé un très bon sprint, dont je peux être heureux. Quatrième sur mon premier sprint de Grand Tour: je ne peux pas me plaindre. J'aurais signé pour cela avant la course. Mais il y avait moyen de faire plus. Sans la chute, je pense que j'étais certainement sur le podium. Mais pour être honnête: Groves est difficile à aller chercher sur ce genre d'arrivée."