Milan Menten rate de peu la victoire dans la 1re étape remportée par Sam Bennett

Sam Bennett (BORA-hansgrohe) a remporté jeudi la 1re étape du 13e Sibiu Cycling Tour, le Tour de Roumanie. L'Irlandais de 32 ans a été le plus rapide d'un sprint groupé après 199 kilomètres avec départ et arrivée à Sibiu et a devancé Milan Menten (Lotto Dstny) et l'Allemand Michael Schwarzmann (Lotto Dstny). Davide Bomboi (TDT-Unibet) a terminé cinquième.