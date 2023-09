Mischa Bredewold championne d'Europe, le bronze pour Lotte Kopecky

La Néerlandaise Mischa Bredewold est devenue championne d'Europe de cyclisme samedi à Drenthe aux Pays-Bas. Elle s'est imposée avec 4 secondes d'avance sur sa compatriote Lorena Wiebes, la championne d'Europe 2022, et Lotte Kopecky au terme des 129,6 km de la course élites dames de cet Euro, disputée entre Meppel et le Col du VAM.