Mischa Bredewold domine et s'offre la deuxième étape

Après l'avoir emporté vendredi, Mischa Bredewold (SD Worx-Protime) a récidivé au sprint lors de la deuxième étape du Tour du Pays basque féminin (WorldTour) après une boucle de 104 kilomètres autour de Basauri samedi. L'Espagnole Mavi Garcia (Liv AlUla Jayco) et la Française Juliette Labous (dsm-firmenich PostNL) complètent le podium de l'étape du jour derrière la Néerlandaise.

Dans cette étape qui comptait trois cols (deux de 3e catégorie et un de 2e catégorie), la fin de la course a laissé place à deux sprints intermédiaires remportés par la Suisse Elise Chabbey (Canyon//SRAM Racing).

Dans les dix derniers kilomètres, Mischa Bredewold s'est détachée du peloton avec Juliette Labous et Mavi Garcia pour s'offrir un sprint à trois qui a été dominé par la Néerlandaise. Elle s'offre une deuxième victoire cette saison après son succès lors de la première étape vendredi. Elle compte désormais neuf victoires dans sa carrière.

Quatre Belges participent au Tour du Pays basque féminin: Fleur Moors pour Lidl-Trek et qui a terminé cinquième de la première étape, Esmée Gielkens et Sterre Vervloet pour Lotto Dstny Ladies et Lotte Claes pour Arkéa-B&B Hotels Women.

Dimanche, la troisième et dernière étape de l'édition 2024 se tiendra autour de Donostia sur 114,9 kilomètres. En 2023, la Suissesse Marlen Reusser avait remporté la deuxième édition du Tour du Pays basque féminin devant la Néerlandaise Demi Vollering, lauréate de la première édition de cette course qui remplace la Classique de Saint-Sébastien.