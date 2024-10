Mondiaux de cyclisme sur piste: Baugé claque la porte d'un sprint français en crise

L'endurance a tenu son rang avec l'argent samedi de Marion Borras et Victoire Berteau à l'Américaine ainsi que le bronze de Clément Petit jeudi dans la course aux points. Les promesses semées par le pétillant Oscar Nilsson-Julien, quatrième de l'Omnium et 9e de l'Américaine dimanche avec Petit, sont également encourageantes pour l'avenir.

Mais le tournoi restera marqué par le nouveau naufrage du sprint qui avait déjà complètement raté son rendez-vous olympique – aucune médaille à Paris pour la première fois depuis 1992 – et qui n'a même pas atteint une seule finale au Danemark.

La vitesse par équipes hommes a disparu dès le premier tour, alors que Mathilde Gros a été éliminée en quarts de finale de la vitesse et au même stade de la compétition dimanche du keirin.