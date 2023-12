Multiples fractures pour deux jeunes de l'équipe de développement d'Intermarché-Wanty

Deux jeunes coureurs Wanty-ReUz-Technord, Wout Geerinckx et Obie Vidts souffrent de multiples fractures après une collision frontale avec une voiture mardi en Espagne, a annoncé l'équipe cycliste belge continentale samedi.

La formation de développement d'Intermarché-Wanty était en stage à Alicante cette semaine quand a eu lieu l'accident. Wout Geerinckx, 20 ans, souffre d'une "fracture au fémur et au coude droit en plus de multiples blessures et contusions", a détaillé Gerald Ackerl, médecin de l'équipe.

Wout Geerinckx venait de rejoindre sa nouvelle équipe après avoir évolué cette année au sein de l'équipe de développement de Lotto Dstny. Il a été opéré à Benidorm vendredi et sera bientôt rapatrié en Belgique.