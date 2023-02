Muscat Classic : "Un sentiment incroyable" pour Jenthe Biermans après sa première victoire

"J'avais déjà décroché mon premier podium il y a deux semaines à la Classique de la Communauté de Valence (derrière Arnaud De Lie, ndlr.) et maintenant j'obtiens ma première victoire, c'est un sentiment incroyable. Toute l'équipe m'a soutenu tout au long de la course et je suis content d'avoir fini le travail. Je dédie ce succès à mon beau-père, décédé il y a un an", a confié Biermans au micro des organisateurs.

Alors que les attaques se sont multipliées dans le final, le Campinois est parvenu à faire parler sa vitesse dans le sprint final. "C'était dur quand le rythme s'accélérait dans les difficultés mais j'ai réussi à tenir. Je savais que j'étais rapide dans ce genre de final. Jordi Warlop est parti de loin et j'ai pris sa roue avant de lancer mon effort à 200 m de l'arrivée. C'était la course parfaite."