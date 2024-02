Ne pas collaborer à l'avant n'était pas une option pour Lazkano

Oier Lazkano (Movistar) n'a pas hésité à collaborer avec Wout van Aert et Tim Wellens, dimanche, lors de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. "Ne pas collaborer, cela ne se fait pas", a confié le champion d'Espagne. "Si tu ne coopères pas, alors ils vont t'attaquer et voudront se débarrasser de toi. Si cela se produit, je ne monte pas sur le podium, alors que là je suis quand même troisième".

Dans le final, le Basque de l'équipe Movistar, 24 ans, a dû s'employer à plusieurs reprises pour rester dans les roues. "Van Aert et Wellens étaient plus forts. Bien sûr, tu essaies de gagner, mais il n'y avait pas grand-chose à faire contre ces deux-là aujourd'hui. Ils roulaient à domicile. Je connaissais un peu cette course pour l'avoir vue à la télévision. Pouvoir animer le finale cette année, c'est déjà beau. Je n'avais plus vraiment les jambes pour sprinter pour la victoire, mais je suis heureux de ce que j'ai réalisé cette année. Nous verrons ce que les autres courses flamandes m'apporteront."

Lazkano a pu compter sur les conseils de son directeur sportif Jürgen Roelandts. "C'était très important", a confié l'Espagnol. "C'était un peu comme si je courrais à la maison. Il m'a fait remarquer certaines choses qui m'ont permis de monter sur le podium."