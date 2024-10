Neilson Powless prive Ilan Van Wilder et Mauri Vansevenant de la victoire

Neilson Powless (EF Education-EasyPost) a remporté la Japan Cup de cyclisme, une course Pro Series dimanche à Utsunomiya, au Japon. L'Américain a été le plus rapide dans le sprint du groupe de cinq échappés. Il a devancé notamment nos compatriotes Ilan Van Wilder (deuxième) et Mauri Vansevenant (cinquième).