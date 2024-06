Neuf étapes au lieu de huit pour l'édition 2025 qui partira de Bretagne

Le Tour de France Femmes 2025 proposera un format élargi de huit à neuf étapes, et partira de Bretagne le 26 juillet 2025. "La course grandit au rythme de l'évolution du cyclisme féminin", a annoncé la directrice de la course Marion Rousse lundi au cours d'un entretien avec l'AFP, l'Équipe et le Parisien lundi.

Le prolongement de la course "est un message fort que l'on envoie", a expliqué Marion Rousse. "Cela montre que cela fonctionne et que l'on est sur de bons rails." Le Tour de France féminin avait existé sous différentes formes dans le passé avant de disparaître à la fin de la décennie 2000 faute de financement, et de renaître en 2022 sous l'appellation Tour de France Femmes.

L'organisation ne s'interdit pas de rallonger encore la durée de la course. "Mais il ne faut surtout pas aller plus vite que l'évolution du cyclisme féminin", a tempéré la directrice de l'épreuve. On verra dans quelques années."