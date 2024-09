Neuf para cyclistes belges, dont trois médaillés paralympiques, sélectionnés pour Zurich

L'an passé, la délégation belge avait décroché deux titres à Glasgow, par Maxime Hordies (course sur route en cyclisme MH1) et Jonas Van de Steene (course sur route cyclisme MH4). Ce dernier, médaillé de bronze dans le contre-la-montre des Jeux Paralympiques de Paris, ne participe pas aux Mondiaux cette année.

Aux Jeux de Paris, Hordies (argent), Vromant (argent) et Celen (bronze) avaient tous les trois été médaillés lors du contre-la-montre dans leur catégorie. Vromant avait aussi pris l'argent dans la poursuite individuelle sur la piste.

Les championnats du monde sur route de Zurich rassembleront coureurs valides et moins valides. Toutes les épreuves s'achèveront sur la Sechseläutenplatz. "C'est un signal fort en effet", s'est réjoui Remko Meeusen, coach des cyclistes de G-sport Vlaanderen. "Pour nos athlètes, c'est toujours un plus lorsqu'un championnat est organisé de manière inclusive. Il y a plus de spectateurs sur place, ce qui signifie aussi que plus de monde pourra découvrir le para cyclisme."

Quinze jours après les Jeux de Paris, les cyclistes belges "vont pouvoir prolonger leur pic de forme", pense Meeusen. "Nous espérons en récolter les fruits, comme à Paris, avec autant de titres que possible. Nos athlètes ont en tout cas à cœur de faire quelque chose de beau."