Nico Denz remporte un sprint orphelin de Jasper Philipsen gêné par une chute dans le final

Nico Denz (BORA-hansgrohe) s'est imposé sur la 5e étape du Tour de Turquie (2.1), courue jeudi entre Marmaris et Bodrum sur 180,6 kilomètres. Jasper Philipsen, vainqueur de trois des quatre premières étapes, a été gêné par une chute et n'a pas pu disputer le sprint final. Le Britannique Matthew Walls (BORA-hansgrohe) et le Néerlandais Cees Bol (Astana Qazaqstan) ont complété le podium de l'étape, tandis qu'Alexey Lutsenko garde la tête du classement général.