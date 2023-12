Niels Vandeputte espère poursuivre sur sa lancée pendant la période chargée de Noël

"J'ai pris un bon départ et je suis entré dans la neige juste après Nieuwenhuis", a raconté Vandeputte. "Il a immédiatement imprimé un rythme particulièrement élevé, alors que je devais récupérer après la zone de départ. Nieuwenhuis a immédiatement creusé l'écart et je l'ai rattrapé. Mais j'ai commis des erreurs, qui lui ont permis de reprendre de l'avance. Je me suis accroché un moment, mais il s'est finalement avéré un peu meilleur que moi".

Pendant quelques tours, l'écart entre Nieuwenhuis et Vandeputte a oscillé entre 15 et 25 secondes. "Je n'ai vraiment pas roulé à un niveau technique élevé pendant quelques tours. Cela se paie immédiatement sur ce parcours. Quand l'écart s'est vraiment creusé graduellement, je me suis résigné. Je m'étais rendu à Val di Sole avec l'idée de me battre pour la victoire. Finalement, je n'ai jamais été en mesure de le faire. Je suis donc un peu déçu. Mais je pense que lorsque tout sera rentré dans l'ordre, j'apprécierai cette place d'honneur. Je pense que je suis en bonne condition. Ces dernières semaines, les choses vont de mieux en mieux, et j'espère pouvoir maintenir ce niveau de forme pendant la période chargée de Noël", a conclu Vandeputte.